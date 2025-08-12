В России проходит Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

С 11 по 17 августа в России проходит Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются главной причиной смертности во всём мире. Поддержание здоровья сердца и сосудов – ключевой фактор долголетия. Профилактика и своевременное лечение позволяют существенно снизить риск развития инфарктов, инсультов и других серьёзных осложнений. Главный врач Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олег Бровцев рассказал, что полезно для здоровья сердца и сосудов.ГЛАВНОЕ – РЕГУЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬРегулярный контроль артериального давления особенно важен при наличии факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. К числу наиболее опасных относятся наследственность, курение, злоупотребление алкоголем, недостаток движения, избыточный вес и сахарный диабет.Кстати, измерять давление нужно тоже по правилам. По словам Олега Бровцева, чтобы получить точные результаты, эту процедуру необходимо провести дважды и ориентироваться на средние значения. Рекомендуется измерять давление утром и вечером, записывая результаты в дневник. Если тонометр показывает 140/90 мм рт. ст. или выше, необходимо сразу же обратиться к врачу.ФАКТОРЫ РИСКАВредные зависимости относятся к наиболее серьёзным факторам риска для сердца и сосудов. Медики уверены: профилактика ССЗ немыслима без отказа от курения и алкоголя. Они оказывают разрушительное воздействие на важнейший орган, вызывая спазм периферических сосудов, повышение артериального давления, увеличение свёртываемости крови и учащение сердечного ритма. А угарный газ от табачного дыма вызывает хроническое кислородное голодание.ВНИМАНИЕ НА ПИТАНИЕДля поддержания здоровья взрослым необходимо не менее 150 минут физической активности в неделю, говорят специалисты. Это способствует снижению веса, а ожирение, как известно, один из главных факторов риска развития ССЗ.Немаловажно соблюдение принципов здорового и сбалансированного питания. Рекомендовано употреблять не менее 400 граммов овощей, фруктов и ягод ежедневно. В диету также следует включить рыбу, морепродукты, растительные масла и орехи.– Но важно ограничить потребление соли до пяти граммов в день, поскольку она способствует повышению артериального давления, – подчеркнул доктор Бровцев.Также важно проходить диспансеризацию, чтобы вовремя выявить заболевание и начать лечение на ранних стадиях.