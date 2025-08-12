Истекающую кровью женщину нашла соседка.

В Муроме Владимирской области конфликт свекрови и невестки закончился уголовным делом. Женщины не ладили. Во время очередной ссоры возлюбленная сына схватилась за нож и несколько раз ударила его мать. Раны оказались смертельными. Истекающую кровью женщину нашла соседка. Подробности в материале vlad.aif.ru.Сразу не поладилиСсора между 64-летней свекровью и 39-летней сожительницей сына произошла после того, как мужчина ушел на работу. Отношения у женщин не складывались, поэтому 29 июля конфликт достиг точки кипения. Слово за слово — невестка схватилась за нож.«В ходе ссоры фигурантка нанесла пожилой женщине несколько ударов, после чего скрылась», — об этом сообщили в СУ СК РФ по Владимирской области.Обвиняемая бежала к себе домой. В квартире она попыталась отмыть следы крови со своей одежды. Тем временем пострадавшая оставалась в сознании.Успела назвать имя убийцыЖенщину нашла соседка. Она быстро вызвала скорую помощь, но медики лишь зафиксировали смерть женщины. Помощи врачей потерпевшая дождаться не смогла, но успела рассказать, кто на нее напал. Обвиняемую очень быстро нашли.«Установлено, что ранее 39-летняя обвиняемая привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», — уточнили в СУ СК РФ по региону.Сейчас женщина находится под стражей. Она даже призналась в ударах ножом, но заявила, что убитая первая начала на нее нападать. В настоящий момент расследование дела продолжается. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы по статье 105 УК РФ (убийство).