В Суздале Владимирской области, в новом парке 950-летия, где только что завершилось масштабное благоустройство с укладкой дорожек и высадкой молодых деревьев, уже замечены первые акты вандализма. Об этом рассказала местная администрация.Как сообщает мэрия, часть свежепосаженных растений вырвана с корнем, а что особенно возмутительно – по только что появившимся газонам активно катаются на мопедах.Городские власти призывают граждан проявить сознательность и объяснять детям важность бережного отношения к этому новому общественному пространству.