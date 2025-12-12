В выходные жителей региона ждет гололедица и отрицательные температуры. Синоптики предупреждают пешеходов и автовладельцев о грядущих заморозках. Как «Шестому каналу» объяснил начальник

В выходные жителей региона ждет гололедица и отрицательные температуры. Синоптики предупреждают пешеходов и автовладельцев о грядущих заморозках. Как «Шестому каналу» объяснил начальник Владимирского гидрометцентра, регион и его соседи находятся в тыловой части циклона, а потому к нам идет заток холодного воздуха. На выходные прогнозируют сильный северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, а