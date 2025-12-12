Сегодня днем во Владимире произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого пострадал один человек. Из здания были эвакуированы десять жильцов, в том числе трое детей. Об этом

Сегодня днем во Владимире произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого пострадал один человек. Из здания были эвакуированы десять жильцов, в том числе трое детей. Об этом сообщили в региональном МЧС. Сообщение о возгорании на улице Усти на Лабе, 7, поступило в МЧС 12 декабря в 13:06. На место происшествия оперативно прибыли 17 спасателей