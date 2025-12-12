Мужчина, отбывая срок в колонии с декабря 2023 по апрель 2024 года, активно высказывался в поддержку украинского военизированного националистического объединения.

Во Владимирской области пресекли противоправную деятельность 24-летнего гражданина Украины. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ. Мужчина, отбывая срок в колонии с декабря 2023 по апрель 2024 года, активно высказывался в поддержку украинского военизированного националистического объединения, признанного в России террористической организацией. Он позиционировал себя как участник и даже проводил инструктажи по вступлению в это формирование.Ранее, в мае 2023 года, этот гражданин уже был осужден Верховным Судом ДНР за другие преступления на 25 лет лишения свободы. В сентябре 2024 года против него возбудили новое уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.9 декабря 2025 года 2-й Западный окружной военный суд признал его виновным и назначил 14 лет лишения свободы. С учетом предыдущего приговора, окончательное наказание составило 32 года лишения свободы. Первые 8 лет он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.