В следующем году обслуживать контейнерные площадки в частном секторе будет муниципальное предприятие, а не городская администрация. Сегодня уборка, ремонт и дезинфекция тех площадок, которые прикреплены к многоквартирным домам, лежит на плечах управкомпаний. А те контейнеры, куда мусор выносят жители частных домов, и которые находятся на муниципальной земле, обслуживает администрация Владимира. Как сообщил Сергей Сухопаров, начальник