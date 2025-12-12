Например, в Коврове троллейбус подорожает до 45 рублей.

С 10 января 2026 года во Владимирской области изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Региональное министерство по регулированию цен и тарифов утвердило новые максимальные ставки, реагируя на рост затрат перевозчиков, таких как электроэнергия и зарплаты.Например, в Коврове троллейбус подорожает до 45 рублей, хотя изначально перевозчик просил 66. В Меленках оплата картой составит 37 рублей, наличными – 40. В Покрове проезд будет стоить 37 рублей, в Киржаче – 38, а в Суздале – 40. В Камешково тариф вырастет на 4 рубля, но останется ниже экономически обоснованной стоимости (70 рублей), разницу компенсирует бюджет.Несмотря на рост тарифов, во многих городах, включая Владимир и Ковров, продолжают действовать льготные проездные билеты для школьников, студентов и пенсионеров, позволяющие экономить на ежедневных поездках.