Во Владимире готовятся к безопасному проведению новогодних и рождественских праздников. За порядком в местах массовых гуляний будут следить пять народных дружин и волонтеры молодежных организаций.Накануне заместитель главы городской администрации Александр Шаров провёл расширенное совещание по вопросам безопасности.Участники совещания детально проработали безопасность в четырех ключевых точках, где запланированы главные праздничные мероприятия. Среди приоритетных задач: организация пропускного режима на входных группах; взаимодействие правоохранителей с общественниками; патрулирование мест массового скопления людей.Представители общественных организаций выразили готовность помочь полиции в охране порядка.