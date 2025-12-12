Город Владимир успешно завершил подготовку к предстоящему зимнему сезону. Все 50 управляющих компаний города получили акты готовности к работе в условиях холодов и снегопадов. Об этом

Город Владимир успешно завершил подготовку к предстоящему зимнему сезону. Все 50 управляющих компаний города получили акты готовности к работе в условиях холодов и снегопадов. Об этом сообщили в горадминистрации. Общую готовность городской инфраструктуры к отопительному сезону подтвердил Ростехнадзор, выдав Паспорт готовности 14 ноября. Для обеспечения чистоты и безопасности дворов в зимний период подготовлено 713 дворников