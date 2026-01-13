Звуки стройки и шум дрели — в школе №43 на улице Диктора Левитана идёт активная работа — здесь начался капитальный ремонт. Помещения уже полностью освобождены от мебели, и с первого по

