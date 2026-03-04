На суде нарушитель признал вину и возместил причиненный вред.

В Судогодском районе поймали «черного» лесоруба. Суд вынес приговор 57‑летнему жителю соседнего с Лухтоново села. Мужчина дважды незаконно вырубил березы в Лавровском участковом лесничестве. Ущерб от его вылазок оценили почти в 100 тысяч рублей.История вскрылась благодаря совместной проверке прокуратуры и «Владимирского лесничества». Правоохранители установили, что мужчина орудовал в одном из кварталов лесотаксационного выдела вблизи деревни Лухтоново. На суде нарушитель признал вину и возместил причиненный вред.Суд приговорил браконьера к штрафу в 250 тысяч рублей, а пилу, которой он рубил деревья, конфисковал в доход государства.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .