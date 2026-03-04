Владимирская область – в числе 46 субъектов, где господдержка многодетным семьям оказывается без учёта нуждаемости. В регионе живут 18,3 тыс. многодетных семей, которые могут получать как

Владимирская область – в числе 46 субъектов, где господдержка многодетным семьям оказывается без учёта нуждаемости. В регионе живут 18,3 тыс. многодетных семей, которые могут получать как региональные, так и федеральные меры господдержки. С прошлого года в программу повышения рождаемости во Владимирской области были включены новые меры:– единовременная выплата в 300 тыс. рублей при рождении третьего