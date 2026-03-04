Приставы арестовали банковские счета должника.

Житель Мурома долго игнорировал долги по кредитам, коммунальным платежам, налогам и административным штрафам. Несмотря на уведомления и отведенные законом сроки, мужчина не торопился рассчитываться.Приставы арестовали банковские счета должника и запретили регистрационные действия с двумя его автомобилями, продать или переоформить машины стало невозможно.Все изменилось, когда мужчине срочно понадобились деньги со счетов. В итоге на счет службы поступило более 2,5 млн рублей основного долга — плюс он полностью оплатил исполнительский сбор.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .