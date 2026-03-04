Всего во Владимирской области живут 18,3 тыс. многодетных семей.
В 2025 году 4016 семей Владимирской области воспользовались новыми мерами поддержки в рамках нацпроекта «Семья». Регион вошел в число 46 субъектов РФ, где многодетным семьям помогают независимо от того, признаны они нуждающимися или нет.
Всего во Владимирской области живут 18,3 тыс. многодетных семей. 509 молодых семей взяли единовременную выплату в 300 тыс. рублей после рождения третьего или последующего ребёнка.
126 студенток получили по 100 тыс. рублей, как только встали на учет по беременности. 536 человек оформили компенсацию половины стоимости обучения в вузах и колледжах.
2628 семей воспользовались пунктами проката вещей для новорожденных. 46 семей оценили услугу «социальной няни» — кратковременного присмотра за малышами до 3 лет на дому. Еще 171 семья получила до 1 млн рублей (плюс 550 тыс.) на погашение ипотеки после рождения третьего ребенка.
На все это в прошлом году направили 286,4 млн рублей, из них 257 млн — из федерального бюджета.
