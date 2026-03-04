Всего во Владимирской области живут 18,3 тыс. многодетных семей.

В 2025 году 4016 семей Владимирской области воспользовались новыми мерами поддержки в рамках нацпроекта «Семья». Регион вошел в число 46 субъектов РФ, где многодетным семьям помогают независимо от того, признаны они нуждающимися или нет.Всего во Владимирской области живут 18,3 тыс. многодетных семей. 509 молодых семей взяли единовременную выплату в 300 тыс. рублей после рождения третьего или последующего ребёнка.126 студенток получили по 100 тыс. рублей, как только встали на учет по беременности. 536 человек оформили компенсацию половины стоимости обучения в вузах и колледжах.2628 семей воспользовались пунктами проката вещей для новорожденных. 46 семей оценили услугу «социальной няни» — кратковременного присмотра за малышами до 3 лет на дому. Еще 171 семья получила до 1 млн рублей (плюс 550 тыс.) на погашение ипотеки после рождения третьего ребенка.На все это в прошлом году направили 286,4 млн рублей, из них 257 млн — из федерального бюджета.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .