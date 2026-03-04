Сегодня во всех регионах России пройдёт плановая масштабная проверка систем оповещения населения, напомнили в МЧС области. Подобные проверочные мероприятия предназначены для

Сегодня во всех регионах России пройдёт плановая масштабная проверка систем оповещения населения, напомнили в МЧС области. Подобные проверочные мероприятия предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В ходе проверки будет произведён запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.