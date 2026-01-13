Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

В Гусь‑Хрустальном 29‑летний местный житель предстанет перед судом за кражу из цветочного павильона. Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).В ноябре прошлого года владелица цветочного павильона обнаружила неприятную картину: окно торговой точки было разбито и пропали цветы на сумму около 7 тысяч рублей.На месте преступления полицейские обнаружили следы крови, цепочка капель крови вела в ближайший двор. Это помогло быстро выйти на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29‑летний горожанин, в пресс-службе УМВД.Мужчина признался в содеянном и рассказал, что решил украсть цветы, чтобы подарить их матери, хотел таким образом наладить с ней отношения.