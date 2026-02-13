Начиная с 2022 года, «Ростелеком» во Владимирской области построил 55 базовых станций по программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0).

Начиная с 2022 года, «Ростелеком» во Владимирской области построил 55 базовых станций по программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Благодаря этому более 10 тысяч жителей малых населенных пунктов региона получили голосовую связь и мобильный интернет. Так, в прошлом году цифровые услуги и сервисы пришли в сёла Флорищи (Кольчугинский район) и Ельтесуново (Собинский район).Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«В прошлом году в нашем регионе по программе УЦН 2.0 появились две базовые станции — первые во Владимирской области вышки, оснащенные оборудованием российской компании "Булат”. Они соответствуют мировым стандартам качества и обеспечивают стабильное покрытие на территории радиусом до 20 километров. Абоненты могут пользоваться любыми интернет-ресурсами: от образовательных и новостных платформ до соцсетей и видеосервисов. Мы призываем земляков активнее голосовать на портале госуслуг за включение их деревень, сёл, и поселков в программу УЦН 2.0».«Ростелеком» реализует УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Программа предусматривает обеспечение мобильной связью жителей населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек. Оператор мобильной связи T2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование.Сергей Орлов, директор владимирского филиала Т2:«Мы продолжаем выводить в эфир новые базовые станции, потому что людям всегда важно быть на связи. А благодаря включению в "белый список” порядка 100 сайтов и приложений, которые работают даже при ограничениях доступа в Сеть, остается востребованным и 4G-интернет. Парадоксально, но факт: жители сёл используют в среднем на 20—25 % больше трафика, чем горожане. Например, в прошлом году самыми активными стали клиенты из деревни Зелени Суздальского района: ежедневно они проводили со смартфонами порядка трех часов».Получить больше информации о программе можно на официальном или по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.Реклама.ПАО Ростелеком.ИНН 7707049388. 2W5zFHriz3K