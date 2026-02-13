Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов быть предельно осторожными из-за очередного снегопада, обрувшегося на регион. За минувшие сутки во Владимирской области

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов быть предельно осторожными из-за очередного снегопада, обрувшегося на регион. За минувшие сутки во Владимирской области зарегистрировано 80 аварий, в которых 10 человек получили травмы. Одно из ДТП произошло утром 12 февраля на трассе Р-132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе. 43-летняя женщина за рулём «Рено Аркана» не справилась с управлением,