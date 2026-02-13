Зайти на эти сайты мог кто угодно, в том числе несовершеннолетние.

Прокуратура Меленковского района добилась блокировки трёх интернет‑сайтов, где открыто продавали огнестрельное оружие и боеприпасы, без каких‑либо разрешений и лицензий.В ходе мониторинга интернета специалисты выявили онлайн‑площадки, которые предлагали любому желающему приобрести пистолеты, автоматы, а также боеприпасы к огнестрельному оружию.Главная опасность была в том, что зайти на эти сайты мог кто угодно, в том числе несовершеннолетние. Прокурор района в суд исковые заявления с требованием признать информацию на этих ресурсах запрещенной к распространению.Суд поддержал позицию надзорного ведомства и сайты оперативно заблокировали.