О курьезном случае в областном центре рассказали спасатели ПСО г. Владимира. Ситуация произошла сегодня около 6 часов утра. 73-летняя женщина оказалась запертой в квартире, но ей очень хотелось пить, и она, в 6 утра, решила сходить магазин. Пенсионерка связала простыни и попыталась по ним спуститься на землю из окна третьего этажа. Но выполнить этот сложный