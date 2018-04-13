Крупная авария с участием пассажирского транспорта в Судогодском районе. На 32 километре трассы Владимир-Муром-Арзамас внедорожник протаранил рейсовый автобус. Он следовал по маршруту Владимир - Красная Горбатка. Есть погибший и пострадавшие. По предварительным данным, водитель автомобиля Грейт Уолл - 59-летний житель Владимира выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с ПАЗиком.

Крупная авария с участием пассажирского транспорта в Судогодском районе. На 32 километре трассы "Владимир-Муром-Арзамас" внедорожник протаранил рейсовый автобус. Он следовал по маршруту "Владимир - Красная Горбатка". Есть погибший и пострадавшие. По предварительным данным, водитель автомобиля "Грейт Уолл" - 59-летний житель Владимира выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с "ПАЗиком". В момент аварии в салоне пассажирского автобуса находилось 10 человек. Водитель внедорожника погиб на месте, а водитель "ПАЗа" и два пассажира получили травмы и были отправлены в больницу. Почему человек, управляющий "Грейт Уолом", выехал "на встречку" сейчас выясняют следователи. Известно, что удар был настолько сильным, что для извлечения тела погибшего из автомобиля потребовалась специальная техника.Михаил Маслов, инспектор регионального Управления ГИБДД: "Автомобиль получил серьёзные механические повреждения. Поэтому деблокировка осуществлялась с помощью спасателей , которые уже извлекали тело погибшего из салона автомобиля. У одного из пассажиров диагностирован перелом носа.Он будет проходить амбулаторное лечение. У второго серьёзные травмы, он госпитализирован.Также, как и госпитализирован водитель рейсового автобуса. Все обстоятельства данного пришествия сейчас уточняются в рамках доследственной проверки, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела".