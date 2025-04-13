За сутки во Владимире произошло два пожара в многоквартирных домах. Спасатели тушили возгорания на улицах Северная и Егорова, об этом рассказали в пресс-службе МЧС области. На Северной

За сутки во Владимире произошло два пожара в многоквартирных домах. Спасатели тушили возгорания на улицах Северная и Егорова, об этом рассказали в пресс-службе МЧС области. На Северной горела подсобка в доме №15а. Пожарные ликвидировали пламя на площади 3 квадрата. Из дома с помощью спасательных устройств вывели 3 человек, еще 7 были эвакуированы. Никто не пострадал.