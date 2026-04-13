Активисты «Единой России» после жалоб жителей Мурома обошли несколько магазинов и убедились, что питьевая вода в продаже есть. Однако местные жалуются, что пятилитровые бутыли в некоторых точках отсутствуют, а бесплатного подвоза воды не организовали. Напомним, в Муроме зафиксировали вспышку норовируса. За медпомощью обратились 375 человек (по состоянию на 10 апреля), вирус нашли в водопроводной воде.