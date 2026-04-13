В ночь на 12 апреля митрополит Владимирский и Суздальский Никандр провёл Пасхальное богослужение в Успенском кафедральном соборе. Днем у Золотых ворот состоялась традиционная встреча Благодатного огня и крестный ход, сообщили в городской администрации. На ночной службе присутствовал врип главы Владимира Сергей Волков. Он пожелал горожанам крепкого здоровья, душевного спокойствия и добрых вестей, а также уюта