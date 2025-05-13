Участвует 21 населенный пункт региона.

В Муроме и еще в 20 населённых пунктах Владимирской области проходит народное голосование по определению объектов, которые войдут в программу партии «Инфраструктура для жизни» с финансированием из федерального бюджета. Региональный руководитель проекта, депутат Госдумы Игорь Игошин встретился с главой округа Евгением Рычковым.«Мы обсудили планы по благоустройству округа, как идет голосование по определению новых общественных мест для их реконструкции в 2026 году», — рассказал Игошин в своих соцсетях.В этом году администрация планирует завершить реконструкцию Окского парка и обновить Привокзальную площадь. Это решили жители путем голосования прошлой весной. Новый проект привокзальной площади включает большую автостоянку и фонтан.Муром также уже благоустроил 140 дворов и создал несколько скверов, в том числе спортивные и детские площадки. Город стал лидером среди крупных городов по индексу качества жизни.Сейчас муромляне выбирают объекты для благоустройства на следующий год. Из пяти кандидатов в этом конкурсе выделены скверы и площади в различных районах города