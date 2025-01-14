Заслуженному тренеру России из Владимира избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Наставницу юных гимнасток подозревают в жестоком обращении со своими воспитанницами. Напомним,

Заслуженному тренеру России из Владимира избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Наставницу юных гимнасток подозревают в жестоком обращении со своими воспитанницами. Напомним, история разлетелась по соцсетям за новогодние праздники. Об ужасающих методах воспитания одной из тренеров спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастики №5 рассказала мама юной спортсменки. 8-летняя девочка пришла после занятий