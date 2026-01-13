Один мужик спрашивает у сослуживца:
- Не знаешь, как вывести тараканов? Что я только не пробовал, чем только
не травил.
- Прийди домой, зайди на кухню и громким голосом крикни: "Есть нечего!"
Возвращается мужик домой, заходит на кухню и орет: "Есть нечего!"
Заглядывает в шкаф: "Есть нечего!" Под стол: "Есть нечего!" холодильник: "Есть нечего!". Успокоившись, мужик уходит в спальню и
ложится спать.
Посреди ночи просыпается от шуршания. Включает свет - вся спальня полна
тараканов, пол - в тараканах, все постель - в тараканах. Самый крупный
шевелит усами и говорит: "Не беспокойся, все в порядке. Мы тебе поесть
принесли!"
