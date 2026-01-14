Яйца с курицей научат: птицеводы Подмосковья освоят инновации и биобезопасность.

Подмосковных аграриев, занятых в птицеводстве, приглашают принять участие в масштабном отраслевом диалоге. Как сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, 20 января в Москве пройдет Международный форум птицеводов — 2026 имени Сергея Васильевича Шабаева.Мероприятие задумано как центральная площадка для встреч руководства птицефабрик, экспертов профильных компаний, а также представителей Министерства сельского хозяйства России, Россельхознадзора и ведущих отраслевых ассоциаций. Основными задачами форума являются подведение итогов 2025 года и формирование стратегических векторов развития на будущее.Деловая программа сфокусируется на самых актуальных вызовах и будет иметь практическую направленность. Участники обсудят три ключевых блока. Первый посвящен инновациям и эффективности, где рассмотрят внедрение нового оборудования, уникальных технологий для роста прибыли, а также реальные примеры автоматизации и цифровизации, ведущие к существенной экономии.Второй блок затронет вопросы биобезопасности и генетики: эксперты поделятся практическим опытом внедрения систем биобезопасности нового поколения и последними достижениями в селекции. Третий блок, Стратегия и управление, будет посвящен научному подходу к увеличению доходов, оптимизации бизнес-процессов и тонкостям сделок слияний и поглощений на рынке.Важным событием в рамках форума станет церемония награждения. На ней будут вручены дипломы Лучшие птицефабрики России, а также представлен национальный рейтинг производителей, что позволит публично отметить лидеров отрасли.