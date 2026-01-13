В Чуркутино расскажут новые факты о жизни Сперанского.

На малой родине великого реформатора Михаила Сперанского — в старинном селе Черкутино Собинского района — готовится особенное литературное событие. Здесь представят второе, дополненное издание книги Павла Крашенинникова «7 жизней графа Михаила Сперанского». Подробнее в материале vlad.aif.ru.От первого лицаЭто издание обещает стать настоящим открытием: оно проливает свет на малоизвестные страницы биографии «отца русских реформ». В книгу вошли уникальные архивные материалы, которые долгое время оставались скрыты от широкой публики. Среди них — роковой донос графа Ростопчина императору Александру I, ставший причиной опалы и ссылки Сперанского, а также документы о его последующем триумфальном возвращении.Окунуться в историю и обсудить новую книгу приглашают сам автор — глава комитета Госдумы Павел Крашенинников, а также председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.Мероприятие состоится 14 января в 11:30 в Черкутинском сельском Доме культуры.Детство реформатораКстати, презентация книги пришлась почти на день рождения реформатора. Михаил Михайлович появился на свет 1 (а по старому стилю 12) января 1772 года в семье священника.Мальчик удивительно рано полюбил книги. Хрупкое здоровье не позволяло ему участвовать в шумных играх сверстников, поэтому суете и забавам он предпочитал тишину и уединение. Самым близким его собеседником стал дед Василий. Несмотря на слепоту, дедушка обладал феноменальной памятью: он часами рассказывал внуку мудрые житейские истории, постепенно открывая перед ним тайны устройства этого большого мира.Путь будущего реформатора начался в стенах Владимирской епархиальной семинарии. Именно здесь он обрел свою знаменитую фамилию — Сперанский. Наставники, пораженные исключительными способностями юноши, нарекли его «подающим надежды».Спустя восемь лет судьба привела его в Петербургскую Духовную академию. Блестяще завершив курс, он остался в её стенах уже в роли профессора физики, математики и красноречия. Вскоре Сперанский начал преподавать философию и был назначен префектом академии. А уже через пять лет его пригласили на государственную службу в Сенат.Карьерный взлетКарьера молодого ученого пошла в гору благодаря покровительству князя А. Б. Куракина, пригласившего его в Сенат. Несмотря на капризный нрав Павла I и постоянную смену начальников, Сперанский всего за два года стал статским советником. В этот же период он сблизился с наследником престола, Александром Павловичем, работая в комиссии по снабжению столицы.С воцарением Александра I в 1801 году Сперанский стал его личным стат-секретарем и «пером» новых реформ. Он готовил важнейшие указы: от вольностей дворянству до отмены телесных наказаний для духовенства. Работая в паре с министром В. П. Кочубеем, Михаил Михайлович занимался буквально всем — от медицины и почты до указа о «вольных хлебопашцах». Его влияние было столь велико, что император вновь сделал его своим ближайшим сподвижником.ВозвращениеОднако смелые инициативы Сперанского — введение обязательных экзаменов для чиновников и лишение придворных званий властных полномочий — вызвали ярость аристократии. Интриги привели к опале: Сперанского обвинили в измене и сослали сначала в Пермь, а затем в новгородское имение.Возвращение состоялось лишь спустя четыре года. Проявив себя талантливым управленцем на посту губернатора Перми и генерал-губернатора Сибири, Сперанский навел порядок в этих краях и подготовил проект нового сибирского уложения. Триумфально вернувшись в Петербург, он вновь занял место в Государственном совете, получив за свои труды щедрую награду от государя.Жизнь великого реформатора оборвала внезапная простуда. Свой последний приют Михаил Михайлович обрел в некрополе Тихвинского кладбища северной столицы.