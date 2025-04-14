Как решить проблемы современной образовательной системы? Стоит ли отменить ЕГЭ? Сколько должен получать молодой педагог в школе? В студии “Шестого канала” мнением по теме поделился

Как решить проблемы современной образовательной системы? Стоит ли отменить ЕГЭ? Сколько должен получать молодой педагог в школе? В студии “Шестого канала” мнением по теме поделился заместитель координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР Владимир Рыкунов. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!