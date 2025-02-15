Обманывать владимирцев ОПГ начала еще в 2016 году.

Октябрьский районный суд Владимира приговорил участника банды «Чёрных риелторов» к четырем годам лишения свободы. Обвинение запрашивало для злоумышленника 10 лет: на его счету вместе с сообщниками было 14 украденных квартир. Однако сурового наказания удалось избежать. Почему так произошло — подробности в материалеВложите деньги, чтобы разбогатетьОбманывать владимирцев члены ОПГ начали еще в 2016 году. 10 аферистов разработали простую схему: они знакомились с любителями выпить, уговаривали собственников передать недвижимость участникам банды взамен на жилье получше за такую же цену, либо вложить деньги в бизнес, который принесет большой доход. Затем преступники продавали украденное, оставляя людей на улице.Как рассказали в прокуратуре Владимирской области, осужденный как раз занимался поиском жертв и установлением доверительных отношений.«Входя в доверие к жертвам, злоумышленник вместе с иными участниками группы склонял их к употреблению спиртных напитков с целью искажения восприятия последними окружающей действительности и последствий, совершаемых ими юридически значимых действий, а также для того, чтобы информация о совершенных в отношении них преступлениях ставилась под сомнение их антиобщественным образом жизни», — уточняет ведомство.14 человек остались без квартирПреступления продолжались вплоть до 2018 года. Последней аферой стала продажа двушки доверчивого владимирца. С нее банда получила 1,5 млн рублей. Они предложили мужчине передать им жилье, пообещав купить недорогой дом в сельской местности. Разницу с покупки, риэлторы, конечно же, тоже пообещали вернуть жертве.Однако денег владимирец не увидел. Ими аферисты распорядились на свое усмотрение.По такому же принципу были обмануты еще 13 человек. Общая сумма ущерба составила 23 миллиона рублей.4 года колонииДела двух участников банды выделили в отдельное производство, так как они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Такое соглашение включает в себя явку с повинной и сотрудничество со следствием.На такую сделку как раз и пошел осужденный, получив вместо положенных 10 лет по статье ч.4 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере) всего четыре года.Еще при вынесении наказания суд учел, что у осужденного двое малолетних детей.