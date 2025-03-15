Мэру Владимира внесено представление нарушения исправить.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в положении о погребении и похоронном деле г. Владимир прописано, что граждане обязаны при обращении за выдачей разрешения на захоронение предоставлять информацию и документы, которые есть в распоряжении уполномоченного органа.Нарушены сроки рассмотрения заявлений граждан о выдаче разрешений на погребение. Выявлены нарушения при определении размеров мест захоронения. На муниципальных кладбищах нет схемы движения и стоянок, как того требует федеральное законодательствоВ положении о погребении и похоронном деле г. Владимир не прописан запрет на механизированное рытье могил. Также городская администрация не разработала регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на захоронение.Мэру Владимира и директору Муниципального казённого учреждения «Центр управления городскими дорогами» надзорным ведомство вынесены представления об устранении нарушений.Напомним, увеличилась на 4%.