Молодой человек опубликовал 13 дезинформационных сообщений в соцсетях.

В Коврове Владимирской области 24-летний житель получил реальный срок за распространение фейков о специальной военной операции. По информации УФСБ по региону, молодой человек опубликовал 13 дезинформационных сообщений в соцсетях, действуя из ненависти к российским военным.В августе 2024 года его задержали, и суд приговорил к 3 годам колонии общего режима, также запретив ему заниматься администрированием сайтов и пользоваться Интернетом в течение 3 лет. Приговор еще не вступил в силу.Напомним, ранее мы писали, что