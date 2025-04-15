В министерстве опровергли слова мэра Владимира Дмитрия Наумова.

Министерство культуры России не разрешило установку памятника Андрею Боголюбскому у Дмитриевского собора во Владимире, о чем сообщается в ответе на запрос местного СМИ «Чеснок».В министерстве опровергли слова мэра Владимира Дмитрия Наумова, который утверждал, что памятник был одобрен и выбраны возможные места для установки. Также сообщается, что перед началом работ необходимо обратиться в инспекцию по охране культурного наследия для проверки на наличие археологических объектов.Напомним, ранее мы писали, что во