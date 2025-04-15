В поле под Суздалем установили новый арт-объект «Храм Чернорабочих». Он посвящен тем, чья работа остается незамеченной – это обычные маляры, плотники, строители. Фотографиями арт-объекта

В поле под Суздалем установили новый арт-объект «Храм Чернорабочих». Он посвящен тем, чья работа остается незамеченной – это обычные маляры, плотники, строители. Фотографиями арт-объекта поделились в телеграм-канале «Новый русский // Культурный код». «Храм Чернорабочих» был создан для архитектурного фестиваля «Зодчество», а потом скульптуру перенесли в поле возле села Менчаково. Это место выбрано со смыслом. Из