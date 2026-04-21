Госавтоинспекция напомнила водителям о штрафах и ответственности за опасное вождение.

С 13 по 19 апреля в ДТП региона погибли 5 человек, 38 получили травмы, сообщает УМВД.Более 70 водителей были в состоянии алкогольного опьянения или отказались от медосвидетельствования.Все чаще участниками аварий становятся мотоциклисты и водители электровелосипедов.19 апреля в Вязниках мотоциклист сбил 9‑летнюю девочку, перебегавшую дорогу. Ребенок госпитализирован.16 апреля во Владимире водитель электровелосипеда пострадал: водитель «Опеля» попытался обогнать, велосипедист резко затормозил, упал и был госпитализирован.Госавтоинспекция просит соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и внимательнее относиться к пешеходам.Пешеходам советуют переходить дорогу по зебре и по разрешающему сигналу, убедившись в остановке транспорта. В темное время используйте светоотражающие элементы.В экстренных ситуациях обращайтесь в Госавтоинспекцию или по номеру 112. Дежурная часть УМВД по области: 8 (4922) 54-16-65.