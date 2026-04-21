Владимирская епархия в 2026 году примет примерно 100 религиозных сооружений, сообщил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр на встрече с сенаторами 20 апреля в музейном центре «Палаты».По словам митрополита, все объекты перейдут в собственность епархий, приходов и монастырей. Подробностей о списке и сроках передачи он не озвучил.Передача проводится на основании федерального закона от 30 ноября 2010 года №327‑ФЗ о передаче религиозного имущества из госсобственности.Так, министерство имущественных и земельных отношений области 3 апреля сообщило о передаче шести объектов: часовни в деревне Ермонино, Богородицкой церкви в селе Суромна, ограды с воротами Преображенской церкви в Давыдове, а также колокольни, башни‑часовни, ограды и Успенской церкви в поселке Ставрово.