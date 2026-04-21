Минтранс региона сообщил, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году планируется обновление свыше семи километров дорожной сети Муромского округа.Ремонт охватит трехкилометровый участок трассы Муром — Коржавино — Папулино — Меленки, включая улицу Центральную в деревне Коржавино.Кроме того, будет восстановлен участок более четырех километров на дороге Красная Горбатка — Чертково — Ольгино, ведущий к деревне Ольгино.На обоих объектах дорожные бригады произведут фрезерование старого покрытия, уложат по два слоя асфальтобетонной смеси и укрепят обочины.