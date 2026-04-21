Решение суда определит сроки и порядок установки подъемного устройства.

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура обнаружила нарушения в работе ГБУЗ ВО «Центральная районная больница №1» при проверке соблюдения норм в сфере здравоохранения и соцзащиты.Выяснено, что в районе 44 пациента получают гемодиализ. 39 из них имеют инвалидность 1-й группы, остальные — 2-й.Отделение амбулаторного гемодиализа расположено на втором этаже двухэтажного здания, построенного без учета доступности для маломобильных групп, лифтов и подъемников в нем не предусмотрено.Межрайонный прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с требованием обязать больницу оборудовать вход в отделение подъемным устройством для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов.