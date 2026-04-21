Во Владимирской области стартовал прием заявок на второй сезон Всероссийской премии «В кадре» в сфере управления персоналом госсектора.Приглашаются команды и эксперты из региона подать заявки и представить свои достижения.На конкурс принимаются инновационные HR‑решения, внедренные или показавшие значимые результаты в 2025 году.Подойдут корпоративные IT‑решения, внутренние каналы коммуникации, программы стажировок и командные мероприятия.Ключевые номинации: «Секрет удачного кадра: привлечение», «В фокусе: удержание», «Академия талантов: развитие» и «Новый ракурс: HR‑инновации».Также введены специальные номинации для оригинальных проектов.Прием заявок идет до 19 июля. В финал выйдут 60 команд, победителей ждут денежные призы. Церемония награждения запланирована на октябрь 2026 года.