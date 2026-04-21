Водителям и пешеходам советуют соблюдать осторожность.

В ночь на 21 апреля свежий снег покрыл улицы областного центра.Снег сначала пришел на юг области: утром 20 апреля осадки выпали в Меленковском и Гусь‑Хрустальном районах.К вечеру вторника осадки дошли до Гороховца, в Коврове снег шел ночью, а в Кольчугино утром мелкий снег припорошил сухую траву.Синоптики предупреждают о сильном снеге в юго‑восточной части региона с налипанием на провода и деревья и о порывах ветра до 15–17 м/с.Ранее мы сообщали, что во второй половине дня 20 апреля, ночью и утром 21 апреля в южных, юго‑восточных и восточных районах области ожидаются сильный снег и мокрый снег с образованием временного снежного покрова.