Грипп в регионе не регистрируется.

Роспотребнадзор по Владимирской области сообщает о снижении заболеваемости ОРВИ на 7,6% по сравнению с предыдущей неделей.В лечебные учреждения обратились 6 801 пациент, из них 2 013 во Владимире. Уменьшение случаев зафиксировано во всех возрастных группах.Центр гигиены и эпидемиологии провел 510 исследований и выявил риновирусы, сезонные коронавирусы и парагрипп первого типа.Заболеваемость коронавирусной инфекцией осталась на уровне прошлой недели: лабораторно подтверждены 37 случаев — 9 во Владимире, 8 в Суздальском районе, 4 в Ковровском, по 3 в Муромском и Гусь-Хрустальном, по 2 в Петушинском, Кольчугинском, Судогодском и Собинском районах, по 1 в Александровском и Киржачском.Из подтвержденных случаев 89,2% протекали как ОРВИ, 10,8% — как внебольничная пневмония.