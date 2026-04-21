Ветераны СВО осваивают новые профессии благодаря участию в программе «Герои-33».

Участники спецоперации успешно применяют свои навыки в мирной жизни. В регионе работает кадровая программа «Герои-33», участники которой достигают успехов в госуправлении и экономике.Максим Галянкин из Коврова — капитан запаса. Идея заняться фермерством привлекала его всегда, но из-за мобилизации в 2022 году пришлось отложить собственное дело.После демобилизации летом 2024 года он вернулся к идеи открыть собственный бизнес в сфере АПК. Весной 2025 года прошел обучение по программе «Школа фермера» и получил грант 3,4 миллиона рублей на выращивание озимого чеснока.Уже приобретен трактор с навесным оборудованием. В планах — закупка бытовок, подключение электричества, обустройство скважины.За три года Максим хочет занять чесноком 5 гектаров и выйти на объем продаж 15 тонн. КФХ оформлено в деревне Черноситово, под фермерство выделено 29,4 гектара земли.