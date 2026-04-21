С 1 по 3 мая в Казани пройдет Казанский марафон: в забег заявлены 253 участника из Владимира, Мурома, Коврова и других городов региона.Они поборются за общий призовой фонд в 10 млн рублей. В программе дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км, для детей предусмотрены забеги на 40, 300 и 600 м.В 2026 году марафон установил рекорд по числу заявок — более 40 тыс. участников из 37 стран, 84 регионов России и четырех континентов.В пятый раз в составе марафона состоится Чемпионат России по марафону.