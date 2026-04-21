Женщина 1981 г.р. обвиняется в убийстве при превышении пределов самообороны.

Следственный отдел по городу Ковров регионального управления СК завершил расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 1981 года рождения. Ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 108 УК РФ.По версии следствия, 24 октября 2025 года в квартире на улице Запольной между женщиной и ее 43‑летним знакомым возник конфликт: мужчина несколько раз ударил ее по голове и повредил носовые кости, затем полотенцем закрыл ей рот.Испугавшись за жизнь, обвиняемая взяла нож с прикроватной тумбочки и нанесла мужчине ранение. Спустя некоторое время он скончался.Следствие отмечает, что погибший ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления.Женщина признала свою вину и содействовала следствию. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд.