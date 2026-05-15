Благоустройство территории завершат до 30 июня.

В 2025 году в деревне Арсаки Александровского округа в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения завершили строительство фельдшерско‑акушерского пункта.Местные жители рады появлению нового медобъекта, но отмечают, что прилегающая территория требует благоустройства.Такое обращение поступило через QR‑код, размещенный на здании ФАПа.Министерство здравоохранения Владимирской области сообщило заявителю, что лицензия на оказание медицинской деятельности была выдана учреждению только в декабре 2025 года, и одновременно заключили контракт на благоустройство.В контракт включены электроснабжение, устройство покрытий и ограждений, озеленение и наружное освещение.Работы начались сразу, как только улучшились погодные условия. В планах завершить их до 30 июня.После благоустройства жители смогут получать медицинские услуги в более комфортных условиях.