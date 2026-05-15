Во множество музеев вход будет совершенно бесплатным.

Уже в эти выходные Владимир вновь озарятся особым светом, ведь наступит Всероссийская акция «Ночь музеев». По давней традиции все музеи и культурные центры области подготовили для гостей свои особенные программы. Это будет калейдоскоп впечатлений: от завораживающих концертов и камерных спектаклей до новых выставок и увлекательных мастер-классов. Подробнее читайте на vlad.aif.ru.Тысячи ложекВ Музее ложки состоится путешествие в мир этих, казалось бы, простых, но таких значимых предметов. Здесь расскажут о необыкновенных ложках: той, что помогала прясть – ложке-веретену, о широкой блинной ложке и, конечно, о той, что бережно собирает ягодное изобилие – ложке для варенья. А чтобы ощущение родного было полным, посетителей ждут и те самые лакомства, для которых эти ложки предназначены: душистый мед, ароматные блинчики и домашнее варенье. Начало в 19:00. Необходима предварительная запись по телефону: 77-17-13.Настоящий ШерлокА для тех, кто ищет приключений и любит разгадывать тайны, Музей детектива подготовил захватывающий квест «Отпечатки на руле» (12+). Обещаны все атрибуты настоящего расследования: внезапное происшествие, хитроумные загадки и поиск улик, который пройдёт прямо по улицам нашего города. Одевайтесь по погоде, ведь предстоит активная прогулка. Во время этого детективного маршрута участники не только раскроют дело, но и узнают множество удивительных историй о владимирских улицах, старинных домах и выдающихся личностях. Начало в 21:00. Требуется предварительная запись по телефону: 77-17-13.В духе патриотизмаВо Владимирском планетарии, начиная с 16:00, распахнёт свои двери творческая мастерская. Здесь каждый желающий сможет создать собственное произведение в смешанной технике, осмысливая тему «Моё родное» (0+) (участие – 300 рублей). В 18:00 и 19:30 стартует экскурсия по выставке «Мы из Бессмертного полка» (0+), посвящённой памяти и героизму (стоимость – 150 рублей).С 18:00 до 21:00 будет открыта для свободного посещения выставка военно-исторических клубов Владимира «Победа, объединившая народы». (12+) Здесь можно будет погрузиться в атмосферу Великой Отечественной, рассматривая макеты оружия и униформы, увидеть документальные фильмы о войне, а также узнать о развитии отечественной ракетно-космической программы и её связи с нашим городом. В 18:30 начнётся лекция-сеанс, посвящённый «Великим людям земли Владимирской» (0+), а в 20:00 – глубокий рассказ об «Александре Невском – защитнике земли Русской» (каждый сеанс – 170 рублей).Связь поколений в Центре ИЗОВ Центре пропаганды изобразительного искусства на втором этаже с 18:00 до 22:00 откроется художественный салон, предлагая гостям окунуться в мир изящного. В 18:10, 19:10 и 20:10 состоятся экскурсии по постоянной экспозиции, посвящённой Владимирской школе живописи, под названием «Приглашаем в мир родного искусства» (0+) (стоимость – 200 рублей). В 18:40 гостей ждёт «Музыкальная феерия» (6+) – выступление талантливого саксофониста, студента Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина. К 19:00 гостей пригласят на уникальный мастер-класс по созданию открытки в особой технике «Родной свет. Секреты древних икон» (6+) (требуется предварительная запись).Третий этаж станет площадкой для яркой концертной программы «Танцы народов России» (0+), познавательной экскурсии по выставке Михаила Изотова «Пейзаж как исповедь» (0+) и показа фильмов о художниках под названием «Живая нить традиций» (0+). Единый билет на все эти события обойдётся в 150-250 рублей.На четвёртом этаже будут представлены выставки Людмилы Хорошевой и Николая Лагойды. Для самых маленьких посетителей подготовлен мастер-класс «Раскрась-ка на родной земле» (0+), где можно будет вдохновиться работами владимирских мастеров и создать что-то своё. Участники также смогут попробовать себя в создании знаменитой «Владимирской вишни» из шерсти (400 рублей), освоить тонкости традиционного «Владимирского шва» (по предварительной записи) или смастерить открытку в технике коллажа (также по записи). Для участия в некоторых мастер-классах необходима предварительная запись по телефону: 77-91-18.В ПалатахС шести вечера и до десяти ночи Музейный центр «Палаты» приглашает окунуться в мир истории и искусства. Гости смогут неспешно пройтись по залам, изучая экспозиции «Музей-судьба», погружаясь в тайны «Сунгири», созерцая полотно «Христос и грешница», или ощущая «Память усадебных интерьеров», а также множество других выставок. Для посещения необходимо заранее оформить бесплатный входной билет на официальном сайте.В уютном пространстве читального зала оживут «Тайны звучащей традиции» – уникальная аудиоинсталляция, посвящённая народным песням различных этносов России. Здесь же пройдёт увлекательная викторина «Народы большой страны: загадки традиций» (0+) и откроется книжная выставка «Калейдоскоп культур – голоса традиций». Доступ к этим событиям также по бесплатному билету, полученному онлайн.Кинозал пригласит зрителей на показ диафильмов, возвращая к тёплым воспоминаниям детства. Затем сцена оживёт под аккомпанемент классической музыки в исполнении солистов Центра. А в 20:45 состоится презентация проекта «Имя 33», посвящённого выдающейся русской авангардистке Ольге Розановой. Вход на все события в кинозале осуществляется по бесплатным билетам, доступным для оформления на сайте.В экспозиции «Старорусская школа» в 19:30 предложат гостям принять участие в воркшопе по чеканке «Небесные светила» (0+) (стоимость – 300 рублей).Художественная мастерская в 18:00 и 19:30 приглашает юных посетителей на занятие «Майская зелень» (0+) (150 рублей). Одновременно с этим, желающие смогут погрузиться в мир «Музейных сказок» (0+) благодаря аудиоспектаклю (100 рублей). В гончарной мастерской, начиная с 18:15 и затем в 20:00, пройдёт увлекательное занятие «Рельефы Дмитриевского собора. Древо жизни» (6+) (200 рублей). Ткацкая мастерская в 18:30 раскроет секреты создания «Красы Владимирской земли» (по бесплатному билету). А в 19:00 архитектурная мастерская станет местом для весёлой игротеки, доступной также по бесплатному билету.Музей «Старый Владимир»Музей «Старый Владимир» откроет свои двери с 18:00 до 22:00, предлагая осмотреть выставку «На память с любовью» (6+) и основную экспозицию, посвящённую истории города. Для входа сюда потребуется предварительно оформленный бесплатный билет с сайта.Кроме того, в этот особенный вечер по бесплатным билетам можно будет посетить Дом-музей Столетовых, величественный Дмитриевский собор и Музей хрусталя и стекла, хранящий сокровища XVIII – XXI веков.