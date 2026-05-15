Ситуация переросла в судебное разбирательство.

По данным пресс‑службы прокуратуры Владимирской области, в пятницу, 15 мая, выяснилось, что в официальных документах ошибочно значится умершим инвалид 2‑й группы.Его перепутали с родным братом.Оба брата проживали в одной квартире.Весной 2025 года 62‑летний из них попал в больницу и оставался на лечении до декабря 2025 года.Он передал свои вещи, в том числе телефон и паспорт, родственнику на хранение с договоренностью привезти документы после выписки.Не дождавшись брата в оговоренный день, родственник вернулся в квартиру и обнаружил опечатанную дверь и следы взлома.Соседи сообщили, что в конце июня 2025 года в квартире нашли труп, и из‑за внешнего сходства братьев и наличия паспорта погибшего личность определили неверно.В сентябре 2025 года родственник получил в ЗАГС свидетельство о смерти.Когда ошибка стала очевидна, в ситуацию вмешалась прокуратура, которая подала иск в отдел ЗАГС с требованием признать запись о смерти недействительной и аннулировать ее.