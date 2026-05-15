С сентября 2025 по май 2026 года профтуры прошли на 130 предприятиях региона.

Кадровый центр «Работа России» организовал профориентационные туры для 8 300 старшеклассников Владимирской области в рамках нацпроекта «Кадры».Проект профессиональной маршрутизации молодежи помогает школьникам определиться с профессией и получить представление о трудоустройстве по специальности.Во время профтуров участники знакомятся с производственными процессами, современным оборудованием, встречаются с сотрудниками предприятий и узнают о требованиях к подготовке специалистов, программах наставничества и стажировках.К проекту подключились новые партнеры из промышленного сектора, сельского хозяйства и гостиничного бизнеса.До конца учебного года запланировано более десятка дополнительных выездов.Подробности можно узнать в филиалах Кадрового центра «Работа России» или по единому номеру контактного центра: 8 (4922) 77-33-03.